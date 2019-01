Der Film ist aus, das Licht geht an, und da ist sie wieder, diese Frage: Ob sie nach all den Jahren zur Männerhasserin geworden sei, will eine ältere Dame im knallroten Pulli von Monika Hauser wissen. 40 Frauen und drei Männer haben im Kommunalen Kino in Freiburg gerade einen Film über ihre Hilfsorganisation gesehen. Hauser, 59 Jahre alt, gross, kurze, dunkle Haare, grün schimmernde Ohrringe, lächelt der Dame zu. Die Frage begleitet sie, seit sie Medica Mondiale vor 25 Jahren gegründet hat. Seit vergewaltigte Frauen zu ihrem Lebensthema wurden.