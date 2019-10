Die 40-Stunden-Woche hat ausgedient

Gute Ideen haben es an sich, dann zu kommen, wenn man es gerade nicht darauf anlegt: im Museum, unter der Dusche, im vollen Bus, an der Supermarktkasse. Geniale Eingebungen, die der Arbeit dienlich wären, hat man selten bei der Arbeit, und so verzweifelt man regelmässig vor dem leeren Bildschirm oder dem Blatt Papier.