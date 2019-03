Dick im Kopf

Früher oder später erwischt es jeden: Oder kennen Sie auch nur eine einzige erwachsene Person, die noch nie auf einer Waage gestanden oder ihren Body Mass Index ausgerechnet hat? Die noch nie auf das Schnitzel am Mittag verzichtet hat und stattdessen ums Salatbuffet geschlichen ist, um am Ende ein paar Rucola-Blätter zu geschnittenem Eisberg zu drapieren? Eine Person, die neuerdings mittags eine Joggingrunde einlegt, abends auf das Znacht oder zumindest auf das Dessert verzichtet, weil es um den Hosenbund etwas eng geworden ist in letzter Zeit? Eben.

90 Prozent der Frauen betreiben Fat Talk

Abnehmen ist ein Dauerthema. Mit den Freundinnen bei der Nordic-Walking-Runde, mit den Kollegen am Mittagstisch, in den Medien sowieso. Und nun geht es auch noch immer schneller auf den Frühling zu, und der Winterspeck ist noch nicht da, wo er sein sollte, nämlich weg. Das beschäftigt viele.

Und wir reden jetzt nicht von den Fettleibigen. Nein, wir reden vom grossen Durchschnitt der Normal- bis maximal leicht Übergewichtigen. Die weder wirklich dick sind, noch fettleibig. Sondern höchstens ein bisschen pummelig. Wenn überhaupt. Trotzdem kreist das Gespräch immer wieder um überschüssige Kilos. Im Englischen gibt es sogar einen Begriff dafür: Fat Talk.

Der geht dann ungefähr so:

«Bin ich fett? Ich bin fett!»

«Nein!»

«Doch! Ich sehe aus wie eine Presswurst. Ich muss abnehmen.»

«Spinnst du? Wenn du fett bist, dann bin ich ein Elefant. Schau mal meine Oberschenkel an. Ich passe nicht mal mehr in meine Hosen. Die sind total eng! Ich muss unbedingt abnehmen.»



Aber statt uns uns eine grössere Hose zu kaufen, die weniger kneift, pressen wir uns jeden Morgen in die zu enge, was sich natürlich unangenehm anfühlt, wir verzichten auf Leckereien, quälen uns beim Sport und geben unsinnig Geld aus für Detoxsäfte, Pülverchen, die den Hunger stillen, Diätbücher, Abnehmhotels oder Schlankheitshypnotiseure. Logisch, schlägt das aufs Gemüt und bringt uns zum Klönen. Vermutlich ist die Häufigkeit von Fat Talk inzwischen gleichauf mit der Häufigkeit vom Small Talk übers Wetter.