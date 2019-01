Wie steht es um die Erinnerungs­kultur? Einzelgräber sind heute kaum mehr gefragt. Was fehlt uns, wenn es keine Friedhöfe mehr gibt?

Ich bin nicht sicher, ob der analoge Friedhof verschwinden wird. Wer einen Friedhof betritt, tritt in eine andere Welt. Sobald man durch ein Friedhofstor getreten ist, verwandelt sich körperliche Energie wie von allein in mentale Energie. Man verlangsamt seine Schritte, man wird leise und bedächtig, wie in einem sakralen Raum eben. Diese Verwandlung kann virtuell nicht simuliert werden. Persönlich glaube ich also schon, dass es auch weiterhin analoge Orte der Einkehr braucht. Andererseits hat heute kaum jemand mehr Zeit, ein Grab zu pflegen. In Schweizer Städten wird heute etwa die Hälfte aller Verstorbenen im Gemeinschaftsgrab beerdigt.

Wie soll man sich denn mit Kindern erinnern ohne Friedhöfe?

Man kann sich solche Ort ja auch selber bauen im familiären Raum. Man kann zum Beispiel an bestimmten wiederkehrenden Terminen Fotos von Verstorbenen anschauen und über Verluste sprechen. Auch hier sind zahlreiche individuelle Lösungen möglich.

Zumindest haben wir die Verdrängung des Todes überwunden.

Ja, die grosse kulturelle Todesverdrängung, die über ein Jahrhundert angedauert hat, geht zu Ende. Durch die vielfältigen Experimente in den neuen Medien hat sich insgesamt ein neuartiger, sehr diverser Gestaltungsraum geöffnet. Und auch wenn es dabei an manchen Orten um Exhibitionismus, Kommerz und Quote geht, gehört auch dies zur neuen Sichtbarmachung und Gestaltbarkeit von Tod und Sterben dazu.