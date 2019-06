Der Look härterer Sexabenteuer

Die Sex-Assoziation ist eindeutig, auch wenn vorne ein Täschchen mit Reissverschluss drauf sitzt, was das Ganze funktionell zu einer Art alternativer Handtasche macht. Ähnliches gibt es in der Kollektion, die das New Yorker Label Supreme kürzlich mit Jean Paul Gaultier herausgebracht hat: Fünf schwarze Lederriemen fügen sich zu einer luftigen Fetisch-Weste, vorne drauf sind Reissverschlüsse. Kreditkarte, Kondome, Schlüssel und Smartphone passen gerade hinein. Und ja, das sieht dann gleich eine Nummer krasser aus als ein normales Umhängetäschchen.

Was genau signalisiert man mit so einem Teil, das ja eindeutig vom Dresscode inspiriert ist, der in schwulen Fetisch-Clubs und auf heterosexuellen «Stutenmarkt»-Partys herrscht – in Nächten, in denen gepeitscht wird, Körper herumgereicht werden, man sich dominieren lässt oder selbst dominiert. Bricht die Mode mit dem Harness wieder Tabus? Eigentlich sind doch modisch längst alle gebrochen, selbst der Look härterer Sex-Abenteuer schockt nicht mehr so richtig.

Betonte Konturen

Vielleicht muss man noch einmal zurückgehen: Harness, das ist Englisch, zu Deutsch sagt man Geschirr. In ein Geschirr wird jemand gezäumt, dessen Lebenskraft man ausnutzen will. Ursprünglich waren es Pferde, spätestens seit dem 20. Jahrhundert lassen sich auch Menschen zäumen, freiwillig, zum Lustgewinn. Die spezielle Erotik entsteht dabei nicht allein daraus, dass der Träger oder die Trägerin sich mutmasslich gerne ausnutzen lässt. Sondern die Erotik kommt daher, dass die Lederriemen den Körper so stark fragmentieren. Die Riemen erinnern an die gestrichelten Linien, wie man sie von schematischen Darstellungen von Nutzvieh kennt. Teilstücke. In der Schlachterei werden sie separiert: Roastbeef, Keule, Nacken, und so weiter.

Die weibliche Brust in einem Harness-BH wird umso stärker erotisiert – oder eben: fetischisiert – als von einem normalen BH, weil ihre Konturen so betont sind. Das Teilstück der Begierde ist gerade nicht gekleidet, sondern wird nackt ausgestellt. Genauso ist es bei den Harness-Brusthaltern für Männer, die auch eine Art BH sind: Das Fleisch der Schultern und Brust kommt viel besser zur Geltung, es wird vom Harness gerahmt. So wie Leder-Chaps die nackten Pohälften rahmen.

Kummerbund und Frack

Bei der neueren Geschirrmode besteht der Clou nun allerdings gerade darin, dass sie meistens gar nicht auf nackter Haut getragen wird. Sondern die Riemen kommen auf normale Kleidung noch drauf. Das mutet zunächst paradox an, sieht dann aber doch gut aus. Ein eindrückliches Beispiel zeigte etwa im Januar der Schauspieler Timothée Chalamet, bekannt aus dem Film «Call Me By Your Name». Bei der Golden-Globes-Verleihung trug er kein Sakko, sondern er hatte sich über ein schwarzes Hemd nur eine freiere Harness-Interpretation mit schwarzem Strass gezogen – wieder von Louis Vuitton.