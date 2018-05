Hier gut, dort böse. So leicht ist es leider nicht. Das hat der Berner Fotograf Alex Kühni in den letzten Jahren gelernt. Herrscht erst einmal Krieg, werden die Grenzen verwischt, Hass kann jeden Menschen Böses tun lassen, seien es Islamisten, die Armee, Rebellen.

Darum stellt er die Frage ­lieber anders: «Was läuft in einer Gesellschaft schief, wenn mordende, folternde und vergewal­tigende Bestien daraus hervor­gehen?»

Der 36-jährige Kühni spricht vom Irak. Konkret von der Schlacht um Mosul in den Jahren 2015 bis 2017, es war die Offensive der Kurden und der irakischen Armee gegen den sogenannten Islamischen Staat. Kühni, der Kriegsfotograf, war dabei, immer wieder.

Lebte mit den irakischen Truppen, ass mit ihnen, schlief neben ihnen und half selbstverständlich mit, wenn es Verwundete zu versorgen gab. Mit seiner Bilderreihe aus Mosul hat er eben den Swiss Press Photo Award in der Kategorie Ausland gewonnen.

Er freut sich über die Ehre, doch der Rummel um seine Person ist ihm nicht ganz geheuer. «Die Leute wollen zu viel über mich wissen», sagt er, der Nachdenkliche, «hört euch doch lieber die Geschichten der Menschen dort unten an.»

Anders als die Zivilbevölkerung in Irak sei er vielleicht 30 Tage im Jahr den Gefahren von Bomben, Scharfschützen und Selbstmordattentätern ausgesetzt, trage dabei erst noch eine Schutzweste und sitze in einem gepanzerten Fahrzeug. «Und wenn es mir zu viel wird, nehme ich den Schweizer Pass hervor und fliege zurück in die Schweiz.»

Ein bisschen Dankbarkeit

Dann sitzt er wieder in der heilen Welt in seiner grosszügigen Berner Altbauwohnung. Geht an die Schule für Gestaltung, wo er als Dozent ein Teilzeitpensum hat. Macht Referate über seine Zeit im Kriegsgeschehen, bei der Berner Kantonspolizei oder beim Labor in Spiez, das sich auch mit Auswirkungen von chemischen Waffen beschäftigt.

«Im letzten halben Jahr werde ich überhäuft mit Referats­anfragen, dabei habe ich das gar nicht gesucht.» Er beantwortet Fragen der Leute hier, die manchmal nicht einmal den Unterschied zwischen Syrien und dem Irak kennen.

«Wir Schweizer sind so privilegiert, ich möchte zeigen, unter welchen Umständen Menschen in anderen Ländern leben. Das ist genug Motivation für mich», sagt er. Die Idylle brechen, im Idealfall ein bisschen Dankbarkeit erzeugen, für das, was wir hier haben, worum andere viel gäben.

«Ich bin nicht einer, der vor Leuten emotional wird, aber in Mosul bin ich zwischendurch allein in einen Raum gegangen, um eine Viertelstunde zu weinen.»Alex Kühni, Kriegsfotograf

Darin sieht Kühni, der sich das Fotografieren selber beigebracht hat, seine Aufgabe. Das hat sich über die Zeit so ergeben. Der gebürtige Burgdorfer lernte zuerst Polygraf. Fotografieren war zu jener Zeit nur ein Hobby – genauso wie Reisen. Oder mit seinen Worten: «Zuerst bin ich gereist und habe fotografiert, mit der Zeit bin ich immer öfter gereist, um zu fotografieren.»

Der Maidan in ­Kiew, Libanon, der Gazastreifen . . . – er war immer am liebsten da, wo es brannte. Dabei wirkt Kühni nicht sensationsgierig, im Gegenteil, er ist bedächtig und überlegt, redet ernsthaft und lacht selten.

2014, auf Reportage in Kambodscha, tauchte Mosul erstmals in den Medien auf. «Ich suchte etwas, in das ich mich hineinwerfen konnte.» Der Kampf um Mosul. Kühni arbeitete sich ein, las alles, was ihm in die Finger kam, stellte den Kontakt zu Journalisten und Ortskundigen her, überprüfte Referenzen.

Man muss vorsichtig sein, wem man vertraut. «Diese Kommunikation läuft praktisch nur über geschlossene Facebook-Gruppen», sagt er. Kühni nimmt es genau, bei jeder seiner Recherchereisen. Vor seiner ersten Reise in den Nahen Osten hat er den ganzen Koran gelesen, Geschichtsbücher studiert.

«Ich mache alles, damit ich den Zugang zu den Menschen in einem Land finde», sagt er. Sich mit Haut und Haaren hingeben, gibt ihm das einen Kick? «Es gibt einen einzigen Suchtmoment», sagt Kühni, «die Gewissheit, dass ich möglicherweise dabei bin, wenn Geschichte geschrieben wird.»

Mutter schläft schlecht

Darum setzt er sich immer wieder den Gefahren eines Kriegs aus, obwohl er weiss, dass seine Mutter nächtelang schlecht schläft und sein Vater seine Koordinaten auf Whatsapp verfolgt, um zu wissen, wie nahe an der Front der Sohn gerade ist.

Kühni erzählt das scheinbar emotionslos, «ich bin nicht einer, der vor Leuten emotional wird, aber in Mosul bin ich zwischendurch ­allein in einen Raum gegangen, um eine Viertelstunde zu weinen.» Wieder zurück zu Hause, träumt er oft von den schrecklichen Situationen an der Front, «aber das ist ein normaler Verarbeitungsprozess».

Er weiss, dass ihm das Verarbeiten dieser Bilder vielleicht irgendwann zu viel werden wird, Väter, die um ihre verblutenden Kinder weinen, Bilder, zu brutal, als dass man sie in der Zeitung zeigen würde. «Darum habe ich auch nicht alles auf die Karte Kriegsjournalismus gesetzt.» Und er hat einen entscheidenden Vorteil, «ich habe keine Kinder, Kriegsjournalismus ist nicht mit Kindern vereinbar».

Ja, er begibt sich in die Gefahr. Auch jetzt, wenn er sein nächstes grosses Projekt plant – wieder mit guter Ausrüstung und dem Schweizer Pass im Sack. Er nimmt nächstes Jahr ein Semester Auszeit vom Dozieren, will für einige Monate nur reisen und fotografieren.

Vielleicht aus dem afghanischen Kabul – oder aus einem anderen Krisenherd, der erst entstehen wird. Er weiss nicht, ob er seine Bilder verkaufen wird, obwohl er inzwischen Kontakte bis zum deutschen «Spiegel» und zu der amerikanischen «Washington Post» hat.

«Es ist ein Experiment.» Und ­natürlich gibt er sich wieder hin. Ganz. Um uns Schweizern zu ­zeigen, wie gut wir es hier eigentlich haben.

