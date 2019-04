«Das ist kein Witz. Das ist Los Angeles»

Die Adresse ist von Bedeutung, weil sich gerade im Süden der Stadt einzelne Orte Gangs zuordnen lassen: Es gibt dafür präzise und stets aktuelle Karten. Die Ecke Slauson/Crenshaw und die Gegend im Südwesten davon wird von den W/S Rollin' 60's Neighborhood Crips kontrolliert, die sich seit Jahrzehnten blutige Fehden mit den Banden aus umliegenden Vierteln liefern. Nur ein paar Meter von Hussles Geschäft entfernt beginnt zum Beispiel das Revier der verfeindeten W/S Van Ness Gangster Brims.

3507 Gewaltverbrechen in einem Jahr

Abends können einen im Süden von Los Angeles ein paar Schritte auf der falschen Strassenseite in Lebensgefahr bringen, und an die Hauswände sind Schriften und Malereien gesprüht – allein für Gangmitglieder zu identifizierende Botschaften, was kürzlich passiert ist oder was sich bald ereignen wird. Selbst Leute, die ihr komplettes Leben in der einen Gegend verbracht haben, würden vor allem nach Sonnenuntergang niemals ein anderes Viertel betreten.

Die Polizei von Los Angeles hat die Stadt in 209 Bezirke unterteilt; das Viertel, in dem Hussle erschossen worden ist, liegt in der Gewaltverbrechen-pro-10'000-Einwohner-Statistik auf Platz 20 – von den 19 als noch gefährlicher eingestuften Vierteln liegen 15 in einem Umkreis von weniger als drei Kilometern. In diesen 16 Vierteln sind im vergangenen halben Jahr insgesamt 3507 Gewaltverbrechen bei der Polizei gemeldet worden.

«Los Angeles leidet darunter, weil wir mittlerweile so tun, als wäre alles in Ordnung – aber das ist es nicht.»Nipsey Hussle, Rapper, über seine Heimatstadt

Das von Ice Cube besungene «South Central» ist mittlerweile in «South LA» umbenannt worden, der neue Name soll eine Entwicklung andeuten und die Rassenunruhen der 1990er-Jahre vergessen lassen. Die Strassen sind in den vergangenen Jahren zwar sicherer geworden, allerdings ist das Wort «sicher» hier relativ: Im Grunde fand eine Entwicklung von «wahnwitzig gefährlich» hin zu «noch immer gefährlich» statt. Und: «Die Gewalt hat zuletzt wieder bedenklich zugenommen», schreibt Polizeichef Michel Moore bei Twitter: «Seit vergangenen Sonntag sind 26 Menschen erschossen und zehn weitere ermordet worden.»

Die Gangs sind dabei keine wilde Banden, sondern bestens vernetzte und oftmals mit modernster Technologie ausgestattete Gruppen mit Verbindungen zu mächtigen Kartellen im Ausland.

Nipsey Hussle, der im Jahr 1985 als Ermias Asghedom in dieser Gegend zur Welt gekommen war, ist als Teenager ein Mitglied der Rollin' 60s gewesen. «Es war wie im Kriegsgebiet», sagte er im vergangenen Jahr der Los Angeles Times über seine Jugend: «Die Leute sind zuhauf in diesen Vierteln gestorben, und jeder ist womöglich ein bisschen abgestumpft, weil es diese Kämpfe schon so lange gibt. Los Angeles leidet darunter, weil wir mittlerweile so tun, als wäre alles in Ordnung – aber das ist es nicht.»