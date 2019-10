Das Problem mit Fleisch bleibt

Es kam Fleischgegnern in ihrer Argumentation natürlich entgegen, als man vor einigen Jahren feststellte, dass totes rotes Fleisch – allen vorweg von Rind und Schwein – der Gesundheit abträglich sei. Steaks und Koteletts in Unmengen verspeist, so hiess es, verursachten Krebs. Hoppla, das sass. Denn auch der hemmungslose Genuss hat seine Grenzen – dann nämlich, wenn man dafür früher ins Gras beissen muss. Jeder ist sich selbst der Nächste.