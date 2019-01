Da war ein Vater, vermutlich mit allen Privilegien des Schweizer Mittelstand-Daseins gesegnet, und er fand es gut, wenn sich der Staat um jene kümmert, die dieses Glück nicht haben. Daran kann nichts schlecht sein. Doch die Art, wie er das sagte, irritierte. Sozial Schwache. Der Mann verwendete diesen sterilen Begriff, der nach Sozialarbeiter-Protokoll klingt und nicht nach Müttern, die ihre Kinder alleine durchbringen müssen, nach verpassten Skilagern, weil das Geld fehlt, nach Zwölf-Stunden-Tagen, die zum Leben nicht reichen. Von sozial Schwachen anstatt von armen Menschen zu sprechen, das klingt erst mal politisch sehr korrekt. Erst beim zweiten Hinhören fällt auf, dass der Begriff etwas Gönnerhaftes verströmt. Du da unten, ich hier oben. Wer ihn verwendet, schafft eine Distanz, als spräche man von einem exotischen Volk und nicht von jenen, die in derselben Migros einkaufen, in der Schule neben dem eigenen Kind sitzen. Das Unbehagen darüber, dass Armut auch neben unserer Haustür existiert, wird hübsch verpackt in eine wohlmeinende Formulierung. Was harmlos klingt, ist leichter zu ertragen.

Kommt hinzu, dass der Begriff sprachlich falsch ist: Wer kein Geld hat, ist deswegen nicht weniger fähig, sich in eine Gesellschaft einzufügen. Ein tiefer Kontostand bedeutet ökonomische Schwäche, nicht soziale Schwäche. In Deutschland gilt der Begriff deshalb schon wieder als politisch inkorrekt, die nationale Armutskonferenz erklärte ihn 2013 zum Unwort. Im «Spiegel» sagte die deutsche Linguistin Elisabeth Wehling vor einigen Monaten, die Sprache, in der wir unsere öffentlichen Debatten führen, verrate ideologische Denkmuster, «etwa wenn Begriffe wie ‹sozial schwach› genutzt werden, um finanziell schlecht gestellte Menschen zu beschreiben, obwohl es im Grunde eine Person beschreibt, die nicht auf andere achtet – etwa jemand, der seiner Steuerverantwortung nicht gerecht wird.»

Sprache bildet das Fenster, durch das wir die Welt sehen. Der Mann und sein Sohn im Tram hatten mich immerhin dazu gebracht, ein neues Fenster zu öffnen. Das hätte ich ihm gern gesagt. Aber da war er schon weg.