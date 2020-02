Das Kriegsende erlebt? Schreiben Sie eine E-Mail!

Am 8. Mai 1945 läuteten in der ganzen Schweiz die Glocken: Der Krieg war zu Ende! 2020 jährt sich dieses Ereignis zum 75. Mal. Aus diesem Anlass sucht das Schweizer Radio SRF 1 Zeitzeugen, wie in einem wiederholt ausgestrahlten Kurzbeitrag zu erfahren ist. In pathetischem Ton wird danach gefragt, ob man das Kriegsende erlebt habe, wie damals die Stimmung gewesen sei, wie sich das Leben in den ersten Jahren nach dem Krieg entwickelt habe.