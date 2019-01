Basketballer LeBron James, ein Superstar in der amerikanischen Profiliga NBA, ist über und über tätowiert. «Meine Tätowierungen sind Teil meiner Persönlichkeit und meiner Identität», sagt er. Am rechten Unterarm trägt der 34-Jährige zum Beispiel die Zahl «330», die Postleitzahl seiner Heimatstadt Akron in Ohio. Auf dem rechten Oberarm ist der Name seiner Mutter Gloria verewigt. Auf seinem Rücken steht «Chosen 1», der Auserwählte. Ein unter Sportfans gern erzählter Witz ist, dass er dieses Tattoo bereits bei der Geburt trug.