Der Rasierspezialist Gillette hat mit einer neuen Anzeige für eine Diskussion gesorgt. Mit dem Begriff «toxische Männlichkeit» befeuert die Firma eine gesellschaftliche Debatte, die gerade im angelsächsischen Raum hitzig geführt wird.

Unter «toxischer Männlichkeit» versteht man die vermeintliche Unfähigkeit gewisser Männer, über ihre Gefühle zu reden oder schnell mit Gewalt zu reagieren – wobei dieses Verhalten auf andere Männer, gerade jüngere, abfärbt.

Der Begriff ist umstritten, er stammt nicht aus einem wissenschaftlichen Umfeld, sondern tauchte in den letzten Jahren in Gender-Diskussionen vermehrt auf.

Der Gillette-Spot zeigt dieses angebliche toxische Verhalten anhand von Männern, die Frauen nachrufen, oder Jungs, die andere Kinder mobben. Wobei die ewiggestrigen Männer auffallend oft Bärte tragen. Auch Szenen mit couragierten Männern, die sich für Frauen und schwächere Geschlechtsgenossen einsetzen, sind zu sehen. Dazu spielt Gillette mit seinem englischen Slogan «The best a man can get» («Das Beste, was ein Mann bekommen kann») und fragt stattdessen: «Ist dies das Beste, was ein Mann bekommen kann?»)