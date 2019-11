«Bis zur 5. Klasse sollten Kinder keine eigenen Geräte haben»

Philippe Wampfler, Sie haben drei Kinder. Wie kann man sich den Umgang mit neuen Medien im Hause eines Experten vorstellen?

Nicht anders als in vielen anderen Familien auch. Unsere Kinder, sieben, neun und zehn Jahre alt, wissen, was man alles mit dem Handy machen kann. Sie spielen gern am Computer. Aber sie haben keine eigenen Geräte, sondern können unsere nach bestimmten Regeln benutzen.