Besser hören – dank den Augen

Was es heisst, schlecht zu hören, weiss Nelly Steffen aus Erfahrung: Ihr verstorbener Ehemann Hansueli war seit seiner Kindheit hörbehindert. Und mit 58 Jahren verlor er sein Gehör ganz. «Am Mittagstisch mit unseren beiden Kindern entstanden dann oft komische Situationen, mein Mann war nicht immer so ganz dabei», erzählt die gepflegte Dame aus Biel, die inzwischen selbst 82-jährig und seit vielen Jahren verwitwet ist. «Und wenn Besuch da war, zog er sich immer zurück oder redete zu laut oder zu viel.»

Schleichende Hörminderung

Sie selber, eine pensionierte Handarbeitslehrerin, wurde schon während ihrer Berufstätigkeit von einem leichten Tinnitus geplagt. Nach dem Tod ihres ­Ehemanns wurden die lästigen Ohrgeräusche immer stärker. «Immer wenn ich mich zum Lesen aufs Bett legte, glaubte ich ein Grillenzirpen zu hören», erzählt Nelly Steffen. Ein Ohrenarzt stellte eine altersbedingte Hörminderung fest und riet ihr, zwei Hörgeräte anzuschaffen: «Er erklärte mir, dass durch das Tragen der Hörhilfen vermutlich auch der Tinnitus mit der Zeit fast verschwinden werde.»

Dass sie nicht mehr alles verstand, war ihr bis dahin gar nicht besonders aufgefallen: «Bei der Altersschwerhörigkeit verschlechtert sich das Gehör nur sehr langsam, sodass man sich daran gewöhnt und es überspielen kann», sagt Nelly Steffen. «Bei älteren, alleinstehenden Personen werden Gespräche mit anderen Menschen ohnehin immer seltener, und den Fernseher kann man einfach etwas lauter einstellen, sodass der Hörverlust lange Zeit nicht stört.»

Nach dem Gespräch mit dem Ohrenarzt liess sich die alte Dame bei drei verschiedenen Hörakustikern informieren und testete verschiedene Geräte, bis sie die richtige Beratung und das für sie geeignete Gerät fand. «Das ist ganz wichtig, dafür muss man sich wirklich Zeit nehmen und darf nicht aufgeben.»

Kein «Altersclub»

Als sie sich etwas an die neuen Hörgeräte gewöhnt hatte, entschloss sie sich, zusätzlich ein Verständigungstraining bei Pro Audito, dem Dachverband für Menschen mit Hörproblemen, zu besuchen. Sie habe es nicht so machen wollen wie ihr Mann: «Er hatte sich lange geweigert, einen Lippenlesekurs zu besuchen, weil er fand, das sei ein Altersclub.»

Erst als ihn ein Kollege überreden konnte, an einem Kurs «zur Verbesserung von Lippenlesen und Verstehen» teilzunehmen, fand er Kontakt zu anderen Betroffenen – und merkte überrascht, dass auch jüngere Menschen mit Hörbehinderung dabei waren: Es war kein Altersclub, sondern eine Gelegenheit, sich unbeschwert miteinander auszutauschen. «Von da an freute sich mein Mann jeweils auf die Treffen.»

Lieber früher als später

Auch Nelly Steffen fühlt sich in diesen Kursen wohl. Das Lippenlesen verlange grosse Konzentration und Aufmerksamkeit, sagt sie, und die zwei Stunden seien anstrengend. «Aber ich gehe immer mit einem guten Gefühl nach Hause: Ich pflege den Kontakt mit Betroffenen, nehme an interessanten Lektionen teil.» Sie merke, wie ihr dieses Training helfe und sie Fortschritte mache – zum Beispiel ihre Kolleginnen beim gemeinsamen Essen wieder besser zu verstehen.

Nelly Steffen hat früh genug mit dem Kurs angefangen, als ihr Hörvermögen noch einigermassen intakt war. Das sei wichtig, sagt Edith Egloff, Audioagogin (Verständigungstrainerin) bei Pro Audito Schweiz. Sie empfiehlt auch Menschen mit einer geringfügigen Hörminderung, an einem Kurs teilzunehmen: «Nach einem beginnenden Hörverlust kann das Hirn noch etwa drei Jahre lang speichern, wie es Gehörtes umsetzen soll. Viele Leute gehen aber erst nach sieben bis zehn Jahren zur Kontrolle – das ist zu spät.» Da sei schon Wichtiges verloren gegangen: «Eine Hörbehinderung kann zu Isolation und Hirnabbau führen und die Partnerschaft belasten.»

Es beginnt unmerklich. Als Erstes sind die Zischlaute nicht mehr hörbar, später fehlen weitere leise Konsonanten, dann verlieren die gehörten Worte immer mehr ihren Sinn. Dieser schrittweise Verlust lässt sich mit einem Hörverstehkurs stark abbremsen, denn Hören ist nicht nur eine Sache der Ohren: Die Augen helfen, wichtige Zusatzinformationen zu sammeln, während das Hirn versucht, Fehlendes einzufügen und das Ganze zu einem sinnvollen Satz zu verarbeiten.

Die Silben «ta», «ba» und «ka» beispielsweise klingen ähnlich, und nur der Blick auf die Lippen zeigt, welche gilt. «Bis zu einem Drittel kann dank dem Lippenlesen das Hören und Verstehen unterstützt werden», sagt Edith Egloff.

Das ist umso wichtiger, als sich Schwerhörigkeit nicht heilen lässt. Das hatte Markus Huth, Arzt an der HNO-Poliklinik des Berner Inselspitals, an einer Veranstaltung von Pro Audito Bern zum Thema «Hörverstehen» klar und schonungslos formuliert: «Gegenwärtig gibt es keine regenerative Innenohrtherapie.»

Hörgeräte allein nützen nichts

Man kann aber dafür sorgen, dass die noch vorhandene Gehörfähigkeit nicht ganz verloren geht, indem man Hirn, Augen und Ohren trainiert. Audioagogin Edith Egloff weiss von Studien: Menschen, die ohne Hörhilfe nur noch 20 Prozent eines Gesprächs verstehen, können mit Hörhilfe schon dreimal so viel verstehen, also 60 Prozent. «Kombinieren sie Hörhilfe noch mit dem Lippenlesen, können viele sogar den meisten Gesprächen folgen», sagt sie: «Ihr Hörverstehen lässt sich in ruhiger Umgebung damit auf bis zu 90 Prozent steigern.»

Nelly Steffen, seit zwei Jahren überzeugte Teilnehmerin an Hörverstehkursen, brauchte ein halbes Jahr, bis sie mit ihren Hörgeräten auch tatsächlich wieder gut hören konnte. Der Kurs helfe ihr dabei sehr, sagt sie. «In diesen Lektionen wird mein Hirn angeregt.» Das wiederum sei auch für die Psyche gut. Das Wichtigste aber: «Hörgeräte allein nützen nichts. Man muss lernen, damit zu hören!» (Berner Zeitung)