Freitagabend, 18 Uhr, in einem Open Space. Knarrendes Parkett, hohe Räume, Moodboards an den Wänden, Postkarten am Kühlschrank. Wir sitzen im Kreis, zehn Frauen, fünf Männer. Claudia hustet, Petra holt sich ein Glas Wasser und zieht sich ihre Wollsocken an, Markus mustert mich zum ersten Mal etwas zu lange.