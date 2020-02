Was ist das, und wie kocht man es?

Mit der Klimabewegung hat auch ein anderer Trend Einzug gehalten: Die Ernährungsumstellung. Die halbwüchsige Tochter isst plötzlich kein Fleisch mehr, der Göttibub lebt seit kurzem vegan. Sitzt man zusammen am Tisch, muss man sich irgendwie einig werden. Weniger Fleisch, natürlich, das drängt sich auf. Aber was bildet denn in Zukunft den Mittelpunkt auf dem Teller? Ersatzprodukte sind nicht überall erhältlich, nicht immer lecker und oft nicht lokal. Also, warum nicht Gemüse zur Hauptspeise machen? Womit sich die nächste Frage stellt: Was isst man denn Ende Winter, wenn viele Herbstvorräte zur Neige gehen?