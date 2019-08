Eine Einführung in die koreanische Küche

Es duftet nach geröstetem Gerstentee im Zürcher Restaurant Misoga, koreanisch für Haus des Lächelns. Jaesim Park-Kim und ihr Team servieren hier authentische Gerichte ihrer Heimat.

Die Geschäftsführerin bringt die bestellten Speisen persönlich an den Tisch. Schale um Schale richtet sie neben den Tellern an. Die Trennung von Vorspeise, Hauptspeise und Nachtisch kennt man in der koreanischen Küche nicht. Jeder bedient sich von Beilagen (Banchan) wie getrockneten Babyanchovis, gebratenem Gemüse, eingelegtem Rettich, verschiedenen Würzpasten und natürlich Kimchi, fermentiertem Gemüse (Rezepte sh. unten). Nur Reisschüssel und Suppenschüssel sind persönlich.