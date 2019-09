Ein brühheisser Trend

Bouillon zum Frühstück? In New York, wo so mancher Foodtrend, der uns in den letzten Jahren erreicht hat, seinen Ursprung nahm, sieht man dies seit einiger Zeit häufiger. Das Brodo in Manhattan ist nur eines der Restaurants, die «Broth» in Kartonbechern anbieten, die man dann wie zuvor den dünnen Kaffee morgens durch die Gegend trägt.