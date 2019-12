Diese Restaurants vergessen Sie nicht

Unterwasser-Restaurant in NorwegenDas erste Unterwasserrestaurant Europas wartet mit modernerster nordischer Architektur und Inneneinrichtung auf. Beim Dinieren im «Under» schaut man durch ein grosses Fenster dem Treiben in der Nordsee zu.

Höhlenfeeling in KeniaGaumenschmaus in der Höhle – das gibts in Kenia bei Ali Barbour. Kerzenschein sorgt für ein romantisches Ambiente und ein grosses Loch in der Decke gibt den Blick an den Himmel frei.

Ali Barbour in Kenia

Chinesische Kulinarik für SchwindelfreieNichts für Menschen mit Höhenangst ist das Fangweng Restaurant in chinesischen Yichang. Nur schon der Weg dahin erfordert Mut; über einen abenteuerlich am Felsen entlanggebauten Steg geht’s zu Tisch. Eine grandiose Aussicht auf die Schlucht und den Jangtse-Fluss bildet die Kulisse.

Urchiges Do-it-yourself in SchwedenNaturverbundene kommen derzeit in Schweden auf ihre Kosten, und zwar landesweit. Mit der Initiative «Ein Land wird Restaurant» stellt die nationale Tourismusorganisation Tische mitten in der Natur auf. Die von Sterneköchen kreierten Menüs kocht man kurzerhand selber, mit lokalen Zutaten. Pfadfinderfeeling ahoi!