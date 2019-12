Das perfekte Weihnachtsdessert

Am Schluss sieht das Gericht aus wie ein verzaubertes Tännchen im Märchenwald. Und das passt ja durchaus in diese Gegend: Das Hotel Bad Schauenstein liegt etwas abseits, ein paar Autominuten von Liestal entfernt, am Ende eines Feldweges. Hier sagen sich Fuchs und Hase und wohl noch ein paar andere Tiere Gute Nacht. Unter Glühweintannen vielleicht, ehrlich, das kann man sich gut vorstellen. Aber von Anfang an: