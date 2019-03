Sie sagen, dass Fermentation aufgrund der damit einhergehenden oft perfekten Mischung aus Säure, Süsse, Salzigkeit und Umami das Kochen vereinfache. Ist gutes Essen so simpel?

Gerade zu Hause kann es tatsächlich so einfach sein – wenn man weiss, wies geht. Nehmen Sie je eine Handvoll Spinat und Basilikum, dämpfen Sie diese zwei Zutaten in Butter – übrigens auch das Resultat einer Fermentation –, und dann geben sie etwas Würzsauce aus fermentiertem Rindfleisch dazu: unglaublich, wie gut das schmeckt.

Sie haben im Noma das Labor, wo die Prinzipien des Fermentierens untersucht werden, vom kreativen Bereich, wo Gerichte ersonnen werden, getrennt. Warum?

Einer der Gründe dafür ist die Tatsache, dass Fermentation teilweise monatelang dauert; die kreative Arbeit dagegen ist etwas Tägliches, etwas Spannendes. Es ergibt schlichtweg wenig Sinn, diese beiden so unterschiedlichen Prozesse räumlich zusammenzuführen. Aber: Die Mitarbeiter aus dem Labor sind bei unseren Kreativtreffen immer dabei. Und die finden ständig statt.

«Es gibt Gebiete, in denen Speisen fermentiert wurden, damit die Hitze ihnen nicht schaden konnte.»

Ist eine frische Beere nicht köstlicher als eine in Salz eingelegte?

Wenn es Sie nach einer frischen Beere gelüstet, dann muss sie so frisch sein wie nur möglich. Wenn Sie aber mit Beeren kochen wollen, sieht es anders aus.

Anders gefragt, ergibt Fermentieren nur dann Sinn, wenn der Winter lang ist wie bei Ihnen in Dänemark?

Grundsätzlich haben Sie da vielleicht recht. Tatsächlich sind zahlreiche Fermentationstechniken in kühleren Gegenden erfunden worden, in Skandinavien, Korea und Japan. Es gibt aber auch viele Beispiele, die dagegen sprechen. Ich denke an Italien und Frankreich, wo Essige und Wein eine grosse Rolle spielen. Oder Sardellen. Es gibt Gebiete, dies darf man nicht vergessen, in denen Speisen fermentiert wurden, damit die Hitze ihnen nicht schaden konnte. Denken Sie an Garum, die Würzsauce aus Fisch, die schon bei den alten Römern beliebt war.

«Die Fermentation ist in unseren Breitengraden vergessen gegangen.»Foto: Laura Lajh Prijatelj

Darum schreiben Sie im Buch von Kimchi, Sauerteigbrot, Parmesan, Salzgurken und Sojasauce – und behaupten, dass Fermentation keine ­Grenzen kennt.

Genau!

Wie kommt es da, dass wir der Hitze in den letzten Dekaden mehr Aufmerksamkeit widmeten als dem Fermentieren?

Tatsächlich ist die Fermentation ja nur in unseren Breitengraden vergessen gegangen, weil wir sie aufgrund des technischen Fortschritts, etwa wegen der Kühlschränke, nicht mehr nötig hatten. Aber die japanische Küche beispielsweise ist bis heute ohne diese Technik gar nicht denkbar.

Wird sich deren Stellenwert bei uns wieder vergrössern?

Ohne jeden Zweifel. Weil wir damit spannendere Gerichte zubereiten können. Kommt hinzu, dass in so digitalen Zeiten wie heute das Fermentieren ein sehr analoges Erlebnis darstellt.

Ihnen gehe es eindeutig besser, sagen Sie, wenn Sie fermentierte Lebensmittel essen. Sind die so gesund?

Man darf das natürlich nicht pauschalisieren, Bier, Wein und Schnaps sind auch fermentierte Produkte… Ich möchte da nur für mich sprechen, aber wenn ich jeden Tag einen Löffel Kimchi zu mir nehme, tut mir das gut. Denn um sich gut zu fühlen, muss ja die ganze Darmflora in Ordnung sein – und auf diese haben fermentierte Lebensmittel mit Sicherheit einen Einfluss.