Ungesunde Ernährung ist der grösste Risikofaktor der Welt

Zu viel Fleisch und Softdrinks hatten jedoch im Vergleich zu den zuvor genannten Faktoren weniger nachteilige Effekte. «Im Mittelpunkt der politischen Debatten standen in den vergangenen Jahrzehnten Fett, Zucker, Salz, dabei zeigt unsere Erhebung, dass der Mangel an gesunden Nahrungsmitteln ein grösserer Risikofaktor ist», sagt Murray.

Für Ärzte, Wissenschaftler und Politiker ergibt sich daraus die naheliegende Konsequenz, die Bevölkerung anders von einer ausgewogeneren Ernährung zu überzeugen. «Statt Verbote und Vorschriften auszusprechen, sollten eher gesunde Nahrungsmittel angepriesen werden», schreiben Nita Forouhi und Nigel Unwin von der University of Cambridge in einem Kommentar. «Dies würde allerdings auch bedeuten, sich in den Richtlinien eher auf Nahrungsmittel statt auf einzelne Inhaltsstoffe zu konzentrieren.»

Gesunde Ernährung ist kostspielig

Allerdings darf bei aller Datenfülle der Analyse nicht verkannt werden, dass lokale Vorlieben der Nahrungszubereitung oft nicht berücksichtigt werden konnten und die Ernährungsempfehlungen primär europäischen Standards folgten.

In vielen Regionen Asiens und Afrikas sind Milchprodukte unterrepräsentiert. Das gilt in Europa als Risikofaktor, wird in anderen Kontinenten jedoch durch mehr Gemüse und Getreide auf dem Speiseplan ausgeglichen. Zudem ist gesunde Ernährung kostspielig: Die empfohlenen zwei Portionen Obst und drei Portionen Gemüse täglich verschlingen in armen Ländern die Hälfte des Durchschnittseinkommens. 16 Prozent sind dafür in Schwellenländern zu veranschlagen, in reichen Ländern machen sie zwei Prozent des Durchschnittseinkommens aus.