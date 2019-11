Starkoch verklagt Guide Michelin

Veyrat hat es nicht nur auf seiner eigenen Terrasse zum Monument geschafft, sondern landesweit. Seinen ersten Stern bekommt Veyrat, der am Mittwoch 69 Jahre alt wurde, 1986 vom Guide Michelin verliehen. Seitdem mehrt sich Jahr um Jahr der Ruhm – «bester Koch des Jahres» (Gault & Millau 1989 und 1990), dritter Michelin-Stern (1995), erster Koch, der vom Gault & Millau die Bestnote 20 von 20 Punkten bekommt (2003). Doch nun, 2019, wackelt das Monument. Am Mittwoch begann in Paris der Prozess Veyrat gegen Michelin – Koch gegen Kritiker.

«Es ist für mich, als wären meine Eltern ein zweites Mal gestorben», beschreibt Veyrat in einem Interview mit dem Wochenmagazin «Le Point» seinen Gemütszustand. Seine Frau habe sein Jagdgewehr versteckt, weil er sich mit «den finstersten Ideen» herumgeschlagen habe.

Auslöser der Depression, über die Veyrat seit Monaten auf allen Kanälen berichtet? Der Guide Michelin hat ihm im Januar dieses Jahres seinen dritten Michelin-Stern aberkannt.

Verlag reichte Gegenklage ein

Veyrat zieht den Kulinarik-Führer nun vor Gericht: Der Michelin soll die Dokumente öffentlich machen, die Veyrats Herabstufung zugrunde liegen. Veyrat zweifelt an, dass die Kritiker sein Restaurant besucht haben, und fordert Belege. Der Michelin-Verlag hat seinerseits eine Gegenklage eingereicht und fordert 30'000 Euro Schadenersatz. Richard Malka, der Anwalt des Verlags, wirft Veyrat «pathologischen Egoismus» vor, der Koch wolle die Meinungsfreiheit einschränken.

Der Streit zwischen Veyrat und dem Michelin-Verlag eskalierte, nachdem der Koch im März den Verlagssitz Michelins besucht und eine Erklärung gefordert hatte. Laut Veyrat wurde ihm entgegnet, dass die von ihm servierten Jakobsmuscheln «wattig» gewesen seien und er zu einem Soufflé eine simple Scheibe Cheddar kredenzt habe.

Die Frage um den Käse

Vor allen Dingen diese Käsebeleidigung trifft Veyrat schwer. «Wie kann man so viel Macht haben und so inkompetent sein?», fragte Veyrat in verschiedenen Interviews und richtete sich damit an die «Amateure» bei Michelin. Cheddar? In seiner Küche? Veyrat hat nicht nur zwei Botaniker eingestellt, er baut sein eigenes Gemüse an, hält Hühner neben dem Restaurant und die Kühe, die die Milch für seinen Käse liefern, grasen so nah, dass man ihnen die Schulter streicheln kann. Wenn es bei ihm gelben, optisch an Cheddar erinnernden Käse gibt, dann eine mit Safran verfeinerte Komposition aus den lokalen Käsesorten Beaufort, Reblochon und Tomme.