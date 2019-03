Als ich mich zuletzt mit Martin Amis und seinem Roman «London Fields» aufheiterte – «London Fields» ist unter den vielen lustigen Amis-Romanen vielleicht der lustigste –, blieb ich zum wiederholten Male an der Stelle hängen, wo Keith Talent, der grossartige Antiheld des Romans, in seinem Stammlokal «Retreat from Kabul» ein Curry bestellt. Keith hat den Köchen die Anweisung erteilt, das legendär scharfe Curry diesmal «nicht so fad» zu würzen. Folgsam bereiten sie eine Paste zu, die so diabolisch scharf ist, dass jeder Höllenhund damit zufrieden wäre – nicht aber Keith. Zwar bricht ihm schon nach dem ersten Bissen der Schweiss aus und seine Hand beginnt zu zittern. Aber während alle Köche und Kellner heimlich zusammengelaufen sind, um ihn beim Verzehr des Currys zu beobachten, bringt Keith zwischen gefühllosen Lippen nur den obligaten Kommentar heraus: «… bisschen fad.»