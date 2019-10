Schaffhauserzungen, diese wetterfühligen Diven

Das Wetter in Schaffhausen präsentiert sich recht schlecht gelaunt: Es ist bedeckt, eher kühl, und in der Luft liegt eine Feuchtigkeit, die die Schaffhauserzungen weich macht. Das versetzt jene in gute Laune, die sie so lieben – gummig wäre das falsche Wort, aber ihre Konsistenz geht heute schon in diese Richtung. Letzte Woche hingegen waren sie zerbrechlich, bei der trockenen Hitze, die herrschte.