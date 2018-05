Saisonale Cocktails für die Gartenparty

Worum geht es: Es gibt wohl keine Situation, für die man in diesem Buch nicht den passenden Drink findet. Während man in Bars manchmal das Gefühl hat, Cocktails zu mixen, sei eine regelrechte Wissenschaft, bekommt man beim Durchblättern dieses Buches den Eindruck: Das kann ich doch auch! Und es stimmt ja: Man braucht etwa für den Aprikosen-Sour, für den Honigmelonen-Fix oder den Espresso-Rum-Cocktail ­weder Reagenzgläser, Trockeneis noch Laborkittel, sondern einzig Freude am Entdecken. Auch gut: Man fühlt sich auf keiner Seite verloren – die 99 Rezepte sind saisonal geordnet, und es gibt Cocktails respektive Kapitel «Für heisse Tage», «Wenn die Blätter fallen», «Für die Gartenparty».

Zubereitet haben wir: Den Sauer­ampfer-Smash – was für eine tolle Überraschung! Eigentlich haben wir ihn weniger seines Geschmacks wegen ausgewählt als der Tatsache, dass Sauerampfer uns in die Kindheit zurückversetzt. Damals nannten wir die Blätter, die wie Spinat aussehen, «Blacken» und assen sie während des ganzen Sommers. Wer keine Lust hat, frische Sauerampferblätter auf Wiesen zu suchen, kauft gezüchtete in der Gärtnerei. Oder nimmt Sauerklee, der in fast allen Vorgärten wächst. Gut waschen! Und noch ein Tipp: Der Zuckersirup aus dem Buch ist zu süss – einfach weniger Zucker verwenden. Dafür vielleicht ein bisschen mehr Gin . . .

Typische Passage aus dem Vorwort: «Auf jeder Seite bringt Ed die destillierten Essenzen wohlriechender Blüten, Früchte und unzähliger anderer saisonaler Genüsse – einschliesslich der Geheimnisse und des Zaubers, die der Zubereitung innewohnen – ins Glas.»

Wer steckt dahinter: Der Australier Ed Loveday mixt seit seinem 16. Lebensjahr Cocktails. Der Co-Besitzer der Bar Brosé in Sydney stand immer selber hinter dem Tresen, vor kurzem wurde das renommierte Bar-Restaurant allerdings geschlossen. Jetzt arbeitet Loveday für den Aperitifhersteller Regal Rogue. Seine Philosophie: «Warum Himbeerlikör verwenden, wenn ich meinen eigenen Himbeersirup herstellen kann?»

Bebilderung: Die Zeichnungen von ­Adriana Picker erinnern an bunte Old-School-Pflanzenbücher. Es gibt kein einziges Foto im Buch, und das passt gut: Cocktails haben ja immer irgendwie einen Touch von old fashioned.

Was im Buch fehlt: nichts.

Für wen ist es geeignet: Aromen der Jahreszeit, kombiniert mit feinem Alkohol, konsumiert auf einer Gartenparty: Wer sich die Royal Wedding nächsten Samstag anschaut, muss dieses Buch haben. Wer von einer Karriere als Barfrau oder -mann träumt, auch.

