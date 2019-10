Pastetenglück im Glarnerland

Der Tag, an dem wir die Glarner Pastete entdeckt haben: Wir wollten eintauchen in dieses puderzuckrige Ding. Weich, luftig und süss sah es aus. Und es kann sein, dass uns der Anblick des Innenlebens sogar Begeisterungsschreie entlockt hat, so genau wissen wir das nicht mehr. Diese Füllung, einerseits dunkel schimmerndes Zwetschgenmus, andererseits eine edelblasse Mandelmasse!