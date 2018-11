Merlot ist wie Coldplay

Ist schon punkig, wie der Autor auf dem Cover von «Just Wine – Weinwissen ohne Bullshit» auftritt: in karierten Hosen, mit aufgestelltem Haarschopf hat er offenbar grad einen Schluck sauteuren Richebourg aus dem Burgund genossen – notabene: aus der Flasche, die er in der Hand hält. Da passt es, dass Justin Leone in seinem Buch auf den ersten Seiten erst einmal erzählt, wie er seine lausigen Gagen als junger Rockmusiker in einfache Weine zu investieren begann. Und so eine Welt entdeckte, die er nun mit uns teilen möchte.