Kochschule: Gut gerüstet gegen das graue Wetter

Rezept

Tiradito vom Saibling auf Mangodressing



Für 4 Personen



100–120 g Saibling pro Person (einen Fisch zum Rohessen kaufen, am besten im Fachhandel, Gräten entfernen, Fett abschneiden). Marinieren (evtl. über Nacht) mit einer Mischung aus je 1 gestrichenen EL Rohzucker und Salz, Fenchelsamen, Kardamom, Sternanis, Limettenzeste und -saft.



Kurz vor dem Servieren Fisch in Scheiben schneiden.

Beilage: 50 g Wasser, 50 g weisser Balsamico, 50 g Zucker aufkochen, Lorbeerblatt, Sternanis, Nelken, Kardamom, Zitronensaft und Zitronenpfeffer aufkochen, schwarzen Rettich sehr dünn hobeln, in die Pfanne geben, ziehen lassen.



Rot-weissen Rettich schälen, zu hauchdünnen Scheiben hobeln.



Domingo bezieht die Rettiche bei Bio-Baumann in Kirchdorf oder kauft sie auf dem Berner Märit.



Eine Mango auslöffeln, mit 3 EL Olivenöl, Limettenzeste und -saft, Passionsfrucht, Chili (fein gehackt) mixen. Abschmecken mit Salz und Pfeffer.



Ingwerscheibchen und rote Zwiebel marinieren sowie Canchita herstellen: Dieser peruanische Röstmais (in Fachgeschäften oder via Internet erhältlich) wird traditionell zu Ceviche serviert und wird in Öl geröstet. Achtung, die Körner können aus der Pfanne springen, wie Popcorn. Wenig Salz und ­Limettenzeste darüberstreuen. Alternativ bereits gesalzene ­Apéronüsse reichen.

Alle Komponenten anrichten auf der Mangosauce, mit ­frischem Koriander und Nüsslisalatblättern. nk