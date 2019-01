Dutzende Männer und Frauen, Geschäftsherren, verhüllte Musliminnen, Mütter, drängen gegen Mittag in den Feinkostladen von Yotam Ottolenghi im noblen Londoner Stadtteil Chelsea. Am Tresen zwischen Himbeertörtchen und Salaten mit Kürbisschnitzen steht die Schweizerin Cornelia Stäubli in einem schlichten Kleid.