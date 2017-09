Heute gibts Heu

Hoch über dem Muotatal liegt ein imposantes Bergmassiv: der Heubrig. Dort hinauf steigen die Bauern jeweils am 1. August, um in reiner Handarbeit auf dem «gääche» Gelände das Heu zu ernten. Auf ihren Schultern tragen sie die Heuburden ins Tal. Nicht nur die Kühe und Ziegen werden dann von diesem feinen Heu naschen. Zwei der Burden landen auch in der Brauerei Rosengarten von Alois Gmür in Einsiedeln. Daraus wird das Heubier «Gääch» produziert. «Es riecht bei uns jeweils wie in einem ­Heugaden», erzählt der Brauereibesitzer.

Bis das getrocknete Gras allerdings so im Bier landet, dass es auch mundet, braucht es seine Zeit. Denn erst muss der Gerstensaft mehrmals durch das Heu gepumpt und anschliessend noch rund zwei Monate im kühlen ­Keller gelagert werden. Man schmeckt es tatsächlich im Gaumen, das Heu im Bier. Und auch in der Nase riecht man es heraus. «Aber Allergiker brauchen keine Angst zu haben, dass sie deshalb niesen müssen», erklärt Gmür. 60 000 Flaschen stellt die Brauerei jährlich von dieser Welt­neuheit her.

Es ist nicht ganz ohne, Heu als Lebensmittel zu verwenden, kann es doch Pestizide oder giftige Pflanzen enthalten.

Heu als Genussmittel wurde bisher höchstens als Heusuppe da und dort in Restaurants in den Berggebieten verarbeitet. Nun aber scheint das getrocknete Gras einen wahren Boom zu erleben. Denn die Muotathaler sind nicht die Einzigen, die darauf setzen. Bei der Sinnvoll Gastro aus Luzern war es weniger eine Schnapsidee, die sie aufs Heu brachte, sondern eher ein Zufall. Als das Unternehmen das Hotel Wetterhorn in Hasliberg nach einem fast dreissigjährigen Winterschlaf wachküsste, entdeckte man im Kellergewölbe ein altes Schriftstück: das Rezept des Hasliberger Heuschnapses. Also entschloss man sich, die Spirituose nach alter Tradition wieder unters Volk zu bringen. Natürlich sei hier das Rezept nicht verraten, schliesslich habe man lange mit einem Botaniker und Lebens­mitteltechnologen daran getüftelt, erzählt Marion Amacher. «Das Heu zu verarbeiten, war eine Herausforderung.» Der Schnaps ist bei Kennern begehrt. Im Sommer mischt ihn Marion Amacher auch mal mit Apfelsaft und Eiswürfeln zu einem erfrischenden Drink, im Winter mit Kaffee zu einem wärmenden Heu-Luz.

Bergwelt, Wiesen, Heidi

Walter Münger erstaunt es nicht, dass das Heu derzeit in aller Munde ist. «Heu ist emotional besetzt», weiss der Landwirt aus dem sankt-gallischen Muolen. Beim Wort Heu beginnt das Kopfkarussell zu drehen. Bergwelt, Wiesen, Heidi kommen da in den Sinn. Und dann der Geschmack nach frischer Bergluft, Sommer, Natur. Auch Münger setzt auf das Heu. Er ist der Präsident des Vereins Heumilch, der 2016 dazu gegründet wurde, silofreie Milch besser zu vermarkten. «Heumilch ist ein Juwel in der Milchwirtschaft.» Sie basiert auf der Fütterung, wie sie einst normal war, aber im Verschwinden begriffen ist: im Sommer Gras, im Winter Heu vom eigenen Betrieb – ganz ohne Silofütterung. Der Anteil dieser Milch auf dem Markt liegt noch bei rund 30 Prozent. «Die Schweiz ist damit führend», weiss Walter Münger. Weltweit werde gerade noch ein Prozent solcher Milch angeboten. Die Heumilch ist hierzulande beim Grossverteiler Coop zu kaufen, jedoch nur in der Nordwest-, der Ost- und der Zentralschweiz.

Grundsätzlich verboten

Es ist jedoch nicht ganz ohne, Heu als Lebensmittel zu ver­wenden, kann es doch Pestizide oder giftige Pflanzen enthalten. Deshalb ist grundsätzlich per Gesetz verboten, Heu ohne weitere Spezifizierung in Lebensmitteln zu verarbeiten. Heu ist schliesslich in erster Linie ein Futter­mittel und nicht als Genussmittel auf dem Teller oder im Glas gedacht. Will jemand trotzdem Heu verarbeiten, «ist zu gewährleisten, dass die Gräser und Kräuter des Heus eindeutig identifizierbar sind, sich zum menschlichen Verzehr eignen, gesundheitlich unbedenklich sind und dass das Heu weder mit Kontaminanten wie beispielsweise Pflanzenschutzmitteln belastet noch anderweitig verunreinigt ist, etwa von Bakterien oder Schmutz», erklärt Alda Breitenmoser, Leiterin Amt für Verbraucherschutz im Kanton Aargau. Der Inverkehrbringer der Ware, das heisst derjenige, der das Heu an Konsumenten abgebe, habe dies gestützt auf die gesetzliche Pflicht zur Selbstkontrolle zu gewährleisten. So mussten auch die Einsiedler Bierbrauer die Wiese des Heubrig genau analysieren lassen, um sicher zu gehen, dass keine Gefahr besteht.

Auch Sabina Heinrich aus Filisur im Albulatal hat ein Auge darauf. «Herbstzeitlosen dürfen zum Beispiel auf keinen Fall drin sein», weiss sie. Sie und ihr Mann Marcel bieten schon seit einigen Jahren eine ganze Reihe von Heuprodukten an: Bergheusalsiz, Bergheubröckli oder auch Bergheusirup. Das Fleisch wird im Bergheu gepresst. Dieses stammt von ihren auf 1800 Metern über Meer liegenden Maiensäss-Al­pen. «Dort hat es eine viel grössere Kräutervielfalt.» Beim Sirup wird das Bergheu wie bei anderen Säften durch ein Tuch abgesiebt und erhält so den frischen Geschmack und die Färbung. Und beim Trinken hat man immer noch den Duft von Sommer in der Nase, wenn der Herbst schon längst ins Land gezogen ist.

Heuprodukte, eine Auswahl: Gääch, Muotathaler Wildiheubier (www.einsiedlerbier.ch). Heuschnaps (www.cantina1313.ch/heuschnaps). Heumilch bei Coop (www.heumilch.ch). Heu­produkte von Sabina und Marcel Heinrich, Filisur (www.­lasorts.ch). Blacknose Beer, Mountain Pale Ale mit Heu der Zermatter Schwarznasenschafe (www.blacknose.launchrock.com). (Berner Zeitung)