Worum geht es:Asterix, Obelix und Idefix reisen in fremde Länder, besiegen die Römer und verteidigen ihr Heimatdorf. Zwischendurch jagen die drei Wildschweine und braten sie über dem Feuer. So weit, so bekannt. Doch was kommt am Festmahl nach einem bestandenen Abenteuer auch noch auf den Tisch? Korsische Kastaniensuppe vielleicht. Oder Gutemines Gugelhopf. Kochbuchautor Patrick Rosenthal hat seiner Fantasie freien Lauf gelassen und sich ausgemalt, was auf den Speisekarten der Gasthäuser stand, in die Asterix und Obelix einkehrten, oder was die Lieblingsgerichte einiger Figuren waren.