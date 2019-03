Grüne Poesie

Während der Koch immer wieder den Teig durch die Maschine gleiten lässt, köchelt auf dem Herd Pouletbrust in einem wohlriechenden Fond. Natürlich könnte er, sagt Lehmann, das Poulet auch sous vide zubereiten, also im Vakuum garen. Lieber aber pochiere er das Fleisch wegen all der Aromen, die sich so im Wasser sammeln, das brauche er für die Sauce.

Berge von Poulet

Während draussen ganz plötzlich eine Nebelwand aufzieht, schneidet Daniel Lehmann Berge von Pouletwürfeln. Die Sauce, erklärt er, soll den Charakter einer Bolognese erhalten. Diese ist dann schnell gemacht, und noch schneller geht es voran mit den Nudeln: Weil sie frisch sind, muss man sie nur kurz ins «sehr gut gesalzene» Wasser geben, und schon sind sie al dente. Am besten, man schwenkt sie dann in der Sauce, die an ihnen haften bleibt, bevor man sie auf der Riesenpinzette aufdreht. Als alles angerichtet ist, samt Rüebli und Rüeblikraut, Bärlauchkapern und -stielen, holt Lehmann eine Käseraffel. Und reibt Eigelb über das Gericht. Gebeiztes Eigelb. So gut! Es verleihe den Gerichten eine würzige Note, sagt der Koch. Dafür verbuddelt man übrigens einfach Eigelbe in einer Mischung aus Salz und Zucker, lässt sie darin erst kühlen und dann trocknen.

«Redt sie no vo mir» heisst übrigens das Liebeskummerlied von Züri West. Wir wissen nicht, wie die Geschichte im Song ausgegangen ist. Dass wir aber noch lange von diesen Nudeln reden werden, schon. Uns dünkt, die Blütezeit des Bärlauchs habe gerade erst begonnen.

In der Serie «Kochschule» blicken wir Köchen über die Schulter, dieuns aufgefallen sind. Heute mitDaniel Lehmann vom Hotel Moosegg im Emmental, dem Präsidentender Köchevereinigung JeunesRestaurateurs d’Europe.