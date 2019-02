Lammcurry und Linsen-Daal? Unsereins denkt da an einfache indische Restaurants mit Teppichen an den Wänden, oft mit Plastikstühlen, in der Luft der Duft von Räucherstäbchen. Manish Mehrotra ist der international wohl bekannteste indische Koch – und er zeigte jüngst in St. Moritz am Gourmetfestival, dass es eben auch ganz anders geht. Der 45-Jährige hebt die Alltagsküche des Subkontinents auf Feinschmeckerniveau respektive gibt dieser Kochtradition, wie er es selbst nennt, «einen internationalen Anstrich».