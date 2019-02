Den Stein ins Rollen brachte «Forum»-Leser Beat Hauser aus Bern. In der Rubrik «Aufgeschnappt» äusserte sich der 60-Jährige kritisch über die inflationär erscheinenden Publikationen zu den Themen Nahrungsmitteln und Gesundheit. «Dieser Gesundheitswahn rund ums Essen ist kaum mehr auszuhalten. Man weiss ja bald nicht mehr, was man noch essen soll und was nicht. Und all die Empfehlungen ändern immer wieder», nervte er sich in dem Beitrag. Und forderte: «Beim Thema Essen und Gesundheit sollte wieder vermehrt der gesunde Menschenverstand mit ins Spiel kommen.»