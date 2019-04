Genussorte rund um den Säntis

Die Biberli-Fabrik:

Warum Sportler die Honigkuchen lieben

War das jeweils eine tolle Belohnung: Wenn es nach einem langen Ski- oder Wandertag ein Appenzeller Biberli zum Zvieri gab! Die runden Snacks werden seit über 50 Jahren in vielen Landgasthäusern angeboten. Nicht nur in Weissbad, wo die Familie Bischofberger in der vierten Generation Biberli bäckt. Dort, wo schon im 19. Jahrhundert eine Brot- und Biberbäckerei sowie eine Mehlhandlung stand. Biber sind ein Honiggebäck und haben vor allem in der Ostschweiz eine lange Tradition. Mit dem Nagetier haben aber auch die Appenzeller Biberli mit der Nussfüllung nichts zu tun, das Wort «Biber» kommt eher von «Bimenzelten», was im Mittelalter «flacher Kuchen mit pigmentum, Nelkenpfeffer» bedeutete. So klein die Biberli auch scheinen – sie sind sehr nahrhaft. Das war auch Josef Bischofberger, der die Bäckerei 1960 von seinen Eltern übernommen hatte, klar.

Er brachte seinen Militärkameraden jeweils Miniaturen der Biber, wie man sie damals kannte, mit. Gut möglich, dass der hilfsbereite Bäcker damit der ganzen Schweiz als Erster vorführte, dass man Biber eigentlich nicht nur zu Weihnachten essen könnte. Vielleicht ist es auch Josef Bischofbergers Verdienst, dass heute der Appenzeller Biber viel bekannter ist als der St. Galler, der im Wesentlichen nicht viel anders schmeckt. Dass die Biberli so beliebt sind, ist sicher auch ihrer Erscheinung zu verdanken. Einerseits wegen der Prägung (ein Appenzeller Bär) auf dem Biber, andererseits weil sie sozusagen in Appenzeller Bauernmalerei verpackt sind. Je nach Jahreszeit wechseln die immer gleichen acht Bödeli-Motive. Sie zeigen Sennen beim «Öberefahre», also beim Alpzug. Weil die Bischofbergers Skifans sind, ist auf einigen grossen Bibern ein Skifahrer zu sehen. Was Sinn macht: Bei Wintersportlern sind Biberli als Snack sehr beliebt – weil sie nicht gefrieren.