Der Schreibtisch muss sauber sein!

Doris Pfyl schränkt klar ein, welche Lebensmittel (neben den zu vermeidenden geruchsintensiven Snacks) auch nicht an den Schreibtisch gehören: So sei von reifen Pfirsichen oder Melonenschnitzen abzusehen, weil der Saft dieser Früchte auf die Pultoberfläche oder, schlimmer, auf wichtige Papiere tropfen kann. «Und auch Brösmeli in der Tastatur sind eher unappetitlich.»

Es ist auch nicht in Ordnung, Flecken von den Tomatenspaghetti auf der Tischoberfläche der Putzfrau zu überlassen, die frühmorgens das Büro reinigt. Man verlasse den Arbeitsplatz so, wie man ihn wieder antreffen möchte, «wie an einem anderen Örtchen ja auch», so Stokar.

Im Zweifelsfall nachfragen!

Darf man eigentlich ein Salamisandwich geniessen, wenn die Kollegin vis-à-vis Veganerin ist? Christoph Stokar mahnt grundsätzlich zu gegenseitiger Toleranz, «im Zweifelsfall kann man ja fragen». Blöd nur, wenn die Arbeitskollegin dann doch zum Ausdruck bringt, dass sie sich von der Wurst gestört fühle.

Trinken am Pult – sehr heikel!

Hier sind sich die beiden Experten nicht ganz einig: Während es Christoph Stokar durchaus in Ordnung findet, dass am eigenen Schreibtisch Kaffee oder Orangensaft getrunken wird, findet Doris Pfyl, dass einzig Wasser infrage komme. Und schusseligen Menschen rät sie, dafür sogar eine Trinkflasche zu verwenden: «Es kann sonst immer passieren, dass man aus Versehen ein paar hässliche Flecken auf einen wichtigen Vertrag macht.» Wer Kaffee trinken wolle, solle in die Pausenküche gehen, die auch ein guter Ort zum kollegialen Plaudern sei. Wegen des allfälligen Mundgeruchs rät sie, sich nach dem Koffeingetränk «ein Pfefferminz-Zältli zu gönnen».

Beide stimmen darin überein, dass Alkohol am Schreibtisch nicht drin liege. Christoph Stokar sagt: «Die Zeiten, in denen Kaderleute in der Schublade noch eine Flasche Whisky liegen hatten, sind definitiv vorbei.»