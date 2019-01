Aber siehe da: Einschlafdrinks sind jetzt offenbar das neue Ding. Sie werden in Dosen verkauft, in Ampullen oder als Mundsprays. Und damit sie nicht zu verwechseln sind mit altmodischen Schlaftees, gibt es für sie ein ganz neues Marktsegment: Relaxation-Drinks.

Sie heissen Tyme Out, Sleep.ink oder Snoooze und sind wohl eine Konsequenz aus dem Energy-Drink-Boom, der dem Getränkemarkt weltweit im vergangenen Jahr wieder einen Umsatz von 45 Milliarden Dollar einbrachte. Red Bull und die Derivate sind das Super Plus der Leistungsgesellschaft. Koffein allein reicht nicht mehr, man pusht sich mit Extrakten wie Guarana oder Taurin, dem Sekret aus der Ochsengalle.

Äusserst hohe Dosierungen

Nach all den Höchstleistungen wieder herunterzufahren, ist aber nicht so leicht. Vor allem, wenn man spätabends das Smartphone nicht beiseite legen kann und im Bett weiter die E-Mails aus der Arbeit liest.

«Müdigkeit wird der herrlichste Schlaftrunk sein», das wusste schon Goethe. Anscheinend wird man heute aber eben nicht mehr so leicht müde. Da versprechen die Relaxation-Drinks, ähnlich wie die Energy-Drinks, einen Push – nur in die andere Richtung: beschleunigter Schlaf.

Das Verkaufsargument sind die äusserst hohen Dosierungen. In einer normal starken Baldriantablette aus der Apotheke sind circa 400 bis 600 Milligramm Baldrianwurzel-Extrakt enthalten, in einer Dose Snoooze Strong finden sich 1200 Milligramm, die zwei- bis dreifache Menge. Dass man auch pflanzliche Mittel überdosieren kann, selbst wenn sie nicht verschreibungspflichtig sind – nun ja, davor warnen halt die Verbraucherschützer.

Noch effektiver soll das Melatonin sein, ein Hormon, das von der Zirbeldrüse im Hirn produziert wird und den Tag-Nacht-Rhythmus im Körper steuert. Künstliches Melatonin ist in einigen Relaxation-Drinks sowie im Sleep Spray der Berliner Firma Braineffect enthalten. Ein Milligramm. Das ist die Hälfte der Dosis, die in verschreibungspflichtigen, in der EU zugelassenen Melatonin-Medikamenten enthalten ist. In den USA ist Melatonin zum Einschlafen längst der Renner. Aber kommt der Körper damit zurecht?