So sieht also ein Gemüseretter aus. Pius Christ trägt ein gestricktes Käppi und Funktionskleidung, schwere Schuhe. Er lacht, herzlich und verschmitzt. Ja, auf einem Gemüsefeld kann man sich den Mann schon vorstellen. Doch dort hält er sich eigentlich gar nicht auf. Denn Pius Christ, 47, ist nicht nur ein Weltverbesserer, er ist ein weitdenkender Unternehmer. Und ein Marketingprofi. Seine spektakulärste Aktion lancierte er letzten Sommer. Über fünf Tonnen Tomaten, die ein Zürcher Bio-Grossbetrieb nicht an den Handel hatte liefern können, rettete er damals gemeinsam mit einer Zürcher Partnerorganisation vor der Biogasanlage.