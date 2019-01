Die Ernährung von heute mutiert zur Herausforderung. Der Mensch isst nicht einfach mehr, was auf den Tisch kommt, sondern er stellt sich die Frage, was er ist: ein Omnivorer, Flexitarier, Pescetarier, Vegetarier, Veganer, Frutarier oder gar ein Avap («as vegan as possible»).