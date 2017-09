Die Goldparmäne und ich

Als ich Besitzerin eines alten Bauernhäuschens wurde, wurde ich auch Besitzerin eines Apfelbaums. Er interessierte mich zunächst wenig. Die Äpfel hätten oft Würmer, liess ich mir von den Vorgängern sagen, und sie seien zäh. Es war Frühling, der Baum blühte unbeachtet, setzte später Früchte an. Im Herbst dann immer häufiger dieses Geräusch. Plopp machte es. Und kurz darauf wieder: plopp. Erst nach ein paar Tagen begriff ich, dass die Äpfel zu Boden fielen. Auch das kümmerte mich nicht. Bis ich, es muss schon Oktober gewesen sein, einmal einen schönen gelben Apfel mit roten Sprenkeln am Boden entdeckte. Ein Prachtexemplar. Ich nahm ihn mit, schnitt ihn auf, biss rein – und war hingerissen: Der Apfel war weder süss noch sauer, weder saftig noch trocken und hatte ein Aroma, das sich wie beim Wein im Gaumen noch einmal veränderte. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion, es war schon dunkel, musste mein Mann auf den Baum steigen und die verbliebenen Äpfel ernten – denn für die Nacht war Frost angesagt.

Der alte Nachbar verriet mir dann die Sorte: Goldparmäne. Er wusste es, denn er hatte den Baum in all den Jahren zuvor geschnitten. Begeistert erzählte ich später meinem Vater davon, brachte ihm einen Apfel – und er meinte trocken: «Nein danke, ich weiss gut, wie die schmecken, die mussten wir in meiner Kindheit die ganze Zeit essen.»

Wurmstichig? Egal!

Bei mir aber entfachte die Goldparmäne eine regelrechte Apfelbegeisterung. Fortan taten es die Äpfel aus dem Supermarkt nicht mehr, Gala, Braeburn, Granny Smith, wie furchtbar langweilig! Meine Pro-Specie-Rara-Sorte hingegen, wie speziell und kostbar! Jeder einzelne Apfel, ob wurmstichig oder angefault, wurde bis zum letzten Rest verwertet. Im Frühling darauf setzte ich zwei junge Apfelbäumchen, nachdem ich stundenlang das Sortenverzeichnis studiert hatte. Die alten Sorten hatten es mir angetan. Denn ich hatte gelernt, dass sie weniger anfällig auf Krankheiten wie Feuerbrand und Apfelschorf sind als neuere Sorten.

«Neigt zu Fruchtfall»

Im darauf folgenden Winter besuchte ich einen Baumschnittkurs, ich wollte meine Goldparmäne selber schneiden. Da sass ich nun, Besitzerin eines grossen und zweier kleiner Apfelbäume, neben dem Angestellten eines Gartenbaugeschäfts und einem Aussteiger mit altem Haus und grossem Obstgarten. Männer mit starken Armen, gewiss von Vorteil beim Sägen mit dem Fuchsschwanz. Doch nach Anfangsschwierigkeiten – ich verletzte den Fruchtast meines noch jungen Bäumchens – lernte ich es: das Anschneiden, Schlankschneiden, Verjüngen.

Meine Goldparmäne, die Schweizer Bauern bereits im 19. Jahrhundert kultivierten und die damals laut Gustav Pfau-Schellenberger (siehe Kasten) «einer der gesuchtesten und bestbezahlten Marktäpfel, wofür man in der Regel den höchsten Preis erhält», war, erhielt nun engmaschige Betreuung. Trotzdem blieb sie launisch, im zweiten Jahr verlor sie die Äpfel bereits, bevor sie überhaupt aus­gewachsen waren. Im Sorten­verzeichnis las ich später nach: «Die Goldparmäne neigt zu Fruchtfall.»

Ich setzte mich mit der Apfelbaumzucht auseinander, lernte, dass man einen Apfelkern nicht einfach säen kann und dann einen Baum mit derselben Apfelsorte erhält. Denn ein Apfel hat einen Vater und eine Mutter. Die Mutter ist der Baum, auf dem er wächst, der Vater der Baum, der den Pollen spendete, der von einem Insekt zur Apfelblüte getragen wurde. Im Baumschnittkurs lernten wir auch das Veredeln. Auf einem wild gewachsenen Apfelbaum kann man eine beliebige Sorte wachsen lassen, indem man einen Zweig des gewünschten Mutterbaums aufpropft. So ist es auch möglich, auf einem Baum mehrere Sorten wachsen zu lassen.

Mütterlicher Stolz

Meine eigenen Versuche scheiterten. Mittlerweile bin ich froh, wenn ich jeweils im Winter meine Goldparmäne halbwegs professionell schneide. Und das ­dauert. Vor jedem Ast stehe ich mehrere Minuten und überlege, ob und wo ich ihn nun schneiden soll. Im Laufe der Zeit sind die Goldparmäne und ich dadurch zusammengewachsen. Ich fiebere mit, wenn sie zaghaft Blättchen macht, beobachte die ersten Blütenknospen und bin fast mütterlich stolz, wenn sie sich durch den Spätfrost im Frühling nicht be­irren lässt und trotzdem weiterblüht. Da verzeihe ich ihr auch den «Fruchtfall», dem sie sich in diesem Jahr wieder hingegeben hat. (Berner Zeitung)