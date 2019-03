Die Idee für die 50-minütigen Sendungen hatten die beiden, weil sie gerne essen und, wichtiger, weil es diese Form von Podcasts auf dem deutschsprachigen Markt noch nicht gab. «Jedes Restaurant klingt anders», sagen sie, die vor dem Treffen mit einer Person gründliche Recherche betreiben, über den Gast, die Gaststätte und andere Essenthemen. Trotzdem soll das Treffen eine Art Blind Date sein, bei dem auch Hintergrundgeräusche eine grosse Rolle spielen.

In der Folge stellen wir hörenswerte Podcasts unterschiedlicher Natur vor. Zwei davon in englischer Sprache – einfach, weil sie so köstlich sind.

«Tisch frei»

Jede Folge startet mit der telefonischen Reservation beim entsprechenden Restaurant, darauf erfolgt das Treffen mit dem Gast – als Erstes also mit Sternekoch Heiko Nieder, Küchenchef im The Restaurant im Zürcher Hotel The Dolder Grand. Man trifft sich vor dem Restaurant , in diesem Fall dem Hooters in Zürich.

Dann setzen sich David Daniel, Paolo Domeniconi mit dem Spitzenkoch an einen Tisch. Und essen. Und reden. Oder auch nicht. Im Hintergrund Geräusche. Fragen wie «Ist Kochen Kunst?» werden besprochen («Kochen ist Handwerk», sagt Nieder) oder warum Spitzen­köche mit der Pinzette arbeiten oder wie oft sie auswärts essen gehen. Jeden Mittwoch wird eine neue Folge von «Tisch frei» aufgeschaltet, in der ersten Staffel unter anderen mit den Weinexperten Chandra Kurt und Carsten Fuss im Reb Wein in Zürich oder dem Autor und Fake-News-Journalisten Tom Kummer im Restaurant Chun Hee, Bern. In der zweiten Staffel wollen Daniel und Domeniconi in der ganzen Schweiz Restaurants besuchen.

www.tischfrei.ch

«Saftig & würzig»

Mit dem Radioprojekt «Saftig?&?würzig! Suffizienz in der Küche» versucht der Aargauer Radiosender Kanal K, das Thema Nachhaltigkeit an Jugendliche zu vermitteln. Das Projekt findet im Rahmen des Hauswirtschaftsunterrichts statt – als Endprodukt entsteht mit jeder Klasse ein Podcast mit mehreren Episoden. Zum Beispiel jene der Bez Wohlen, die Rezepte weitergibt, Interviews führt oder Umfragen macht.

www.kanalk.ch

«À point»

Während die Kanal-K-Häppchen (eine Folge dauert nur ungefähr 5 Minuten) eher als Apéro durchgehen, sind die Radiohörern bekannten Folgen von «À point – Wissen aus der Küche auf den Punkt gebracht» richtige Mahlzeiten. Die SRF-Sendung behandelt regelmässig knackig verschiedene Essthemen.