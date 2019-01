Auch als Gast konnte man sich lange – nochmals ist die Vergangenheitsform bewusst gewählt – auf den Restaurantführer verlassen, der 1900 erstmals als Werkstattliste für Automobilisten erschien: Lokale mit Sternen hatten zwar stets ihren Preis, garantierten aber höchstmöglichen Genuss.

Oder um es in der Sprache der Herausgeber zu sagen: Drei Sterne bekommen einzigartige Gaststätten, die «eine Reise wert sind». Zwei Sterne werden vergeben, wenn die Küchenleistung «einen Umweg verdient»; einen Stern gibts für «sehr gute Küche». So simpel ist das «Michelin»-System. Die Bewertungen werden nicht begründet; gegebenenfalls verliert das Büchlein ein paar Worte darüber, welche Spezialität man unbedingt probieren sollte.

Restaurant bewertet, das noch nicht eröffnet war

In der Kürze liegt die Würze, ist man versucht zu sagen. Doch so sehr manche Gourmets den Verzicht auf Chichi zu schätzen wissen, so sehr macht es den Gastroguide auch angreifbar.

Und darum scheint einiges in Schieflage geraten zu sein im «Michelin»-Firmament: Schon länger fragen sich Gourmets, weshalb das Noma in Kopenhagen weltweit fast nur positives Medienecho bekommt, aber nur zwei Sterne im «Michelin». Ebenso oft gehört: den Vorwurf, dass man drei Sterne quasi nicht verlieren kann. So manches Lokal ist zwar nicht mehr auf der Höhe, schmückt seine Pforte aber weiterhin mit dem Dreigestirn.

Nicht zuletzt passierten auch immer wieder Unfälle. 2005 kam der Guide in die Kritik, weil er für die Beneluxstaaten ein Brüsseler Restaurant hoch bewertete, das beim Erscheinen noch nicht eröffnet war.

«Jetzt weht ein neuer Wind.»Gwendal Poullennec, «Guide Michelin»-Chef

All dieses Gerede um einen Gastroguide, dessen höchstes Gut Glaubwürdigkeit sein sollte, schadet massiv. Gerade heutzutage, wo doch jede Influencerin, jeder Foodblogger eine eigene Meinung zu einem Restaurant publiziert. Und als ob diese kulinarische Kakofonie nicht reichen würde, sind auch noch die erwähnte 50-Best-Liste («San-Pellegrino-Liste») und der Streamingdienst Netflix mit seiner Serie «Chef’s Table» ungeheuer erfolgreich – sie füllen ein Lokal mindestens so verlässlich wie der «Guide Michelin». Was die russischen Investoren vorhaben, die zukünftig den Konkurrenten «Gault Millau» zumindest in Frankreich unter ihre Fittiche nehmen, weiss man noch nicht.

Wie begegnet der «Guide Michelin» der erschwerten Ausgangslage? Wie diese Woche bekannt wurde, nimmt der Guide dem Küchenchef Marc Haeberlin von der Auberge de l’Ill im elsässischen Illhaeusern, seit rekordverdächtigen 51 Jahren mit drei Sternen gelistet, die Höchstauszeichnung weg. Ebenso dem renommierten Wildkräuterkoch Marc Veyrat. «Jetzt weht ein neuer Wind», lässt sich der französische «Guide Michelin»-Boss Gwendal Poullennec zitieren.