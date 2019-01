Snoop Dogg, sicherlich einer der coolsten Hunde überhaupt, ist seit Anfang der 90er-Jahre bekannt, hat sich einst in der Gangsta-Rap-Szene in Los Angeles einen Namen gemacht und es über die Jahre irgendwie geschafft, trotz anhaltendem Cannabiskonsum nicht ganz zu verblöden. Die Kochkelle schwingt er schon länger öffentlich: Mit der Fernsehmoderatorin, Unternehmerin und Autorin Martha Stewart, die so was wie oberste Haushälterin und Basteltante in den USA ist, unterhält er eine TV-Kochshow, die 2017 gar für die Emmys nominiert wurde. In «Martha and Snoop’s Potluck Dinner Party» bereiten die beiden jeweils ein Gericht zu, Gäste kommen, man trinkt, man kocht und reisst Sprüche.

«That shit was good»

Für das Kochbuch von Snoop Dogg hat Martha Stewart das Vorwort geschrieben, sie lobt darin ihren Partner in Crime für seine einzigartigen Kochtechniken und Rezepte. Diese haben es in sich, und das ist jetzt wörtlich zu nehmen: Nicht der Ton macht die Musik, sondern die Kalorien.

Nun würde man von jemandem, der vor dem Weissen Haus kifft und währenddessen lauthals über den Präsidenten herzieht, wie es Snoop vor zwei Monaten gemacht hat, Haschbiskuits erwarten. Die finden sich im Buch aber nicht. Dafür viele Snacks für den Heisshunger, der nach Cannabiskonsum gern einsetzt. Das Bad-Boy-Image pflegt der Musiker eher verhalten – etwa indem er Dinge schreibt wie: «Jeder weiss, dass mein Lieblingsgetränk Gin und Saft ist» und «Dank meinem Homegirl Martha kenne ich jetzt auch viele andere Cocktails.» Darauf folgen Drinktipps, illustriert mit Snoop mit Zigarre im Mund.

Was das Buch zu einem Hit macht, ist die Tatsache, dass Snoop Dogg Lust aufs Kochen macht.

Seine Kommentare zu jedem einzelnen Rezept wie «Filet Mignon», «Spaghetti de la Hood» oder «Chocolate Chip Cookies» sind wirklich sehr lustig – und manchmal total überflüssig. Snoop ist eine Quasselstrippe, aber man «hört» ihm eben doch gerne zu. Den «Down Under Lobster Thermidor» etwa kenne er aus Australien, schreibt er, «we was at the Versace Hotel … that shit was so good». Darauf folgt eine Predigt in schriftlicher Form, wie «Tha Boss Dogg» seinen Hummer serviert und warum.

Was das Buch zu einem Hit macht, ist die Tatsache, dass Snoop Dogg Lust aufs Kochen macht. Ohne Firlefanz, mit dem, was man im Kühlschrank findet (sein eigener ist auch abgebildet), wie halt irgendein Normalo, der sich Hip-Hop-Alben anhört. Apropos: Das «Bio» im Inhaltsverzeichnis steht nicht für «bio», sondern für die Kurzbiografie. Diese endet mit den Worten: «Snoop Dogg ist seit über 20 Jahren mit seiner Highschool-Liebe Shante Broadus verheiratet. Sie haben drei wunderbare Kinder: die Söhne Corde Broadus und Cordell Broadus und Tochter Cori Broadus. Die Familie lebt in Los Angeles, Kalifornien.»