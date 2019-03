Alle sind sie wegen des Käses gekommen. ARD, Reuters, AFP, aber auch «Tierwelt» und der «Schweizer Bauer». Die Reporterfüchse von Prosieben sind gar bereits am Vortag in den Käsekeller in Burgdorf gestiegen. BBC war vor Wochen da, al-Jazeera hat berichtet. Alle wollten sie den Käse von Beat Wampfler sehen. Ein besonderer Käse, dessen Geruch nicht hinterhältig in die Nase steigt, dafür grosse Fragen in sich trägt: Sind Käse empfänglich für Musik? Macht Hip-Hop Käse besser?