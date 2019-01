Das Gespräch mit Sarah Wiener findet während des Frühstücks im Kloster Engelberg statt. Sie wird dort in gut einer halben Stunde an einem Seminar teilnehmen und möchte vorher noch frühstücken. Das Angebot am kleinen Buffet begeistert sie wenig: «Da sind wir in einem Kloster, wo die Leute ihre Seelenruhe finden sollen», sagt sie sofort, «und hier servieren sie Industriebrot, Margarine statt Butter, abgepackte Konfitüre, und der Tee ist Massenware von Twinings!» Das passt, möchte ich doch mit ihr über Lebensmittel und ihre Geschichte sprechen.