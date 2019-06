Ajvar für alle!

Anders als Gjergjaj denkt die Maestral AG als Grosshändlerin in anderen Kategorien. Aber gleich wie der Basler Ajvar-Importeur ist auch sie erfolgreich: Die anfänglich 50 m2 Lager sind auf 3000 gewachsen, die heute in einem Industriequartier in Dietikon liegen. Im ersten Stock stapeln sich Paletten voller Eurocrem, Bik-Rindergulasch und Vegeta. In den Kühlräumen lagern in der Schweiz hergestellter Sujuk (traditionelle Wurst), in Mazedonien in Handarbeit gefertigte Bureks (eine gefüllte, kuchenförmige Teigspeise aus vielen dünnen Lagen Filoteig) und in Salzlake eingelegter original Schafskäse aus Bulgarien. In welcher Sprache die jeweilige Verpackung angeschrieben werde, sei Ergebnis langer Diskussionen, je nachdem, welche Zielgruppe im Vordergrund stehe.

Vor einem der Kühlräume erwischt Remund Lujo Luburi. Die beiden besprechen die neuesten Prognosen für die Bohnenpreise. Später, im Büro, spricht Remund mit Jozo Luburi über den Plan, die beliebten Tetovo-Bohnen neu auch in Konserven anzubieten. «Essen aus der Heimat ist unser Leben», sagt Jozo Luburi, einerseits ein Geschäft, andererseits gehe es um Emotionen. Er wisse aus Erfahrung, dass auch die Kunden merken, was guter, hausgemachter Ajvar sei. Für ihn besteht dieser selbstverständlich aus gebratenen Paprika und ohne Beigabe von Tomatenkonzentrat. Strategie für die Zukunft: Mehr Schweizer mit Balkanspezialitäten erreichen. Und ginge es nach Anton Gjergjaj, so hat Ajvar das Potenzial, die Welt zu erobern.