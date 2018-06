«Perfid ist, dass Süssgetränke überhaupt nicht sättigen»

Warum sind ausgerechnet immer die leckeren Sachen ungesund?

Weil die meisten dummerweise Zucker enthalten. Und der schmeckt uns wahnsinnig gut, weil er das Belohnungssystem im Hirn aktiviert.

Das heisst?

Unser Hirn schüttet Botenstoffe wie Dopamin aus, die in uns positive Gefühle auslösen. Mit der Zeit lernt unser Organismus, dass Zucker glücklich macht, und natürlich will er dieses Gefühl immer wieder erleben. Befunde aus Tierversuchen zeigen, dass er ähnliche Reaktionen auslösen kann wie Drogenkonsum.

Warum macht Gemüse nicht glücklich?

Gute Frage. Aber es gibt schon gesunde Dinge, die glücklich machen. Zum Beispiel Sport.

Aber wenn etwas das Belohnungssystem anregt, müsste es dem Körper guttun, also gesund sein.

Evolutionsbiologie ist nicht mein Fachgebiet. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es früher, als Essen Mangelware war, sehr sinnvoll war, möglichst viele Kalorien zu sich zu nehmen. Zucker und Fett waren also überlebenswichtig.

Inzwischen ist Zucker einer der populärsten Zusätze. Der Absatz von zuckerhaltigen Getränken ist in der Schweiz sogar höher als der Absatz von Mineralwasser.

Der Absatz mag höher sein, aber von den 2,2 Litern, die wir täglich trinken, sind gut 50 Prozent Hahnen- oder Mineralwasser und rund 10 Prozent Süssgetränke wie Limonaden, Eistee, Energydrinks oder Fruchtsäfte. Aber auch das ist eigentlich schon zu viel.

Warum?

Man weiss, dass all die gesüssten Drinks zu Übergewicht beitragen. Perfid ist vor allem, dass sie im Gegensatz zu ungesunden Snacks überhaupt nicht sättigen. Wir denken deshalb meist nicht daran, diese Kalorien zu kompensieren, indem wir weniger essen. Eine kürzlich publizierte Studie aus Australien hat zudem gezeigt, dass es eine Verbindung zwischen Süssgetränken und Krebs gibt. Der Konsum ist also auch für Normalgewichtige riskant.

Sie untersuchen derzeit, wie man den Konsum von Snacks und Süssgetränken reduzieren kann. Wie zügelt man dauerhaft seine Lust?

Selbstbeobachtung ist ein wichtiger Faktor. Es hilft, wenn man zum Beispiel ein Tagebuch darüber führt, was man isst und ob es dem entspricht, was man sich vorgenommen hat.

Welche Rolle spielt Selbstdisziplin?

Zu Beginn einer Verhaltensänderung kann sie zentral sein. Das Problem ist aber, dass man sie irgendwann nicht mehr aufrechterhalten mag, weil man seine Ressourcen auch anderweitig braucht. Deshalb erforschen wir derzeit, wie man Selbstdisziplin anderweitig fördern kann, zum Beispiel durch das soziale Umfeld. Dazu haben wir eine Smartphone-Chatgruppe mit Personen eingerichtet, die sich bei ihrem Vorhaben, weniger Snacks zu essen, gegenseitig unterstützen.

Im Prinzip also eine virtuelle Selbsthilfegruppe?

Genau. Die Leute geben sich Tipps, wie man zum Beispiel Gemüse schmackhafter kochen könnte, oder sie ermuntern sich gegenseitig, einen gesunden Snack ins Büro mitzunehmen, damit sie bei Heisshunger nicht in Versuchung kommen, ein Päckli Chips zu verdrücken. Hilfreich ist auch, dass sie in den kritischen Momenten während ihres Tagesablaufs von der App automatisch an ihre Ziele erinnert werden.

Wann ist die Verlockung am stärksten?

Zwischen 14 und 17 Uhr und zwischen 20 und 23 Uhr. Die Snackstudie hat gezeigt, dass die gegenseitige Unterstützung per Smartphone tatsächlich funktioniert. Die Chat-Teilnehmer assen nach einer Woche im Schnitt zwei Drittel weniger ungesunde Snacks als die Kontrollgruppe.

Wie relevant war bei der Chatgruppe der soziale Druck, am Schluss nicht als Versager dazustehen?

Die soziale Kontrolle spielt bei Vorsätzen eine Rolle, aber man ist sich in der Forschung nicht einig, ob das immer positiv ist. Es kann dazu führen, dass man Dinge heimlich macht. Erfolgreicher ist sicher die emotionale Unterstützung. Wenn sich die Leute Mut machen oder Trost spenden, nachdem sie in einem kritischen Moment versagt haben.

Für die aktuelle Studie zu Süssgetränken werden noch Teilnehmende gesucht, die ihren Konsum reduzieren möchten. Anmeldung bis Ende Juli unter: www.getraenkestudie.ch (Tages-Anzeiger)