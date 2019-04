Ohne Kaffee? Ohne mich!

Es ist die Fehleinschätzung des Jahres. Kaffee sei «nicht lebensnotwendig», meint Bundesbern. Deshalb solle er aus der «Pflichtlagerhaltung von Nahrungs- und Futtermitteln» gestrichen werden. Es geht um die Frage, welche Vorräte der Bund immer auf Lager haben muss, um die Bevölkerung in Zeiten schweren Mangels versorgen zu können. Kaffee sei «arm an Proteinen, Fetten und verdaulichen Kohlenhydraten», also ernährungsphysiologisch wertlos und deshalb auch nicht für Notzeiten zu lagern.