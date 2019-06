Anderen das Füdli putzen

Mehrmals schon hatte sich die betagte Frau bei der Spitex beschwert. Sie brauche keine Hilfe. Ihren dementen 85-jährigen Mann könne sie gut selbst waschen, und überhaupt würden die unregelmässigen Besuche der Pflegefachfrauen ihren Tagesablauf stören, so der Tenor ihrer Anrufe. Der Eindruck der Spitex-Frauen war indes ein ganz anderer. Die Seniorin hatte in den letzten Monaten an Gewicht verloren, sie schien überfordert und eigentlich selbst Hilfe zu brauchen. Was also tun?